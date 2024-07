Education : le BFEM reporté jusqu’au 22 juillet prochain

L’examen du BFEM précédemment prévu à partir du jeudi 18 juillet 2024 est reporté au lundi 22 juillet 2024, informe une note du ministère de l’Education nationale publiée ce 04 juillet 2024.



« Le directeur des examens et concours, des inspecteurs d’Académie et les inspecteurs de l’Education et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ».