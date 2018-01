Drame de Boffa : L'Union citoyenne Bunt Bi pour la traque sans répit des auteurs de cette tragédie.

L’Union citoyenne « Bunt Bi » s’indigne des événements tragiques du Samedi 06 Janvier 2018, en Casamance. Selon une note de la Direction Nationale Opérationnelle de l’Union Citoyenne, cet événement malheureux ayant provoqué la mort de treize de nos concitoyens et une dizaine de blessés graves « interpelle tous les esprits épris de paix, de cohésion sociale et d'équilibre des choses ».

Après avoir condamné vigoureusement cet acte ignoble, l’Union citoyenne Bunt Bi « suggère au gouvernement de ne ménager aucun effort dans la traque des auteurs de cette tragédie ». Mais aussi plaide pour le renforcement de la gestion inclusive avec les populations de tous les projets et programmes pour le développement économique de la Casamance.

Pour finir, il suggère également la consolidation des mesures impulsées pour la paix définitive ainsi que pour la prise en charge des besoins sécuritaires des populations, puisque conclut la source, « il est important de faire en sorte que toutes les populations de Casamance perçoivent positivement et s'approprient les efforts de relance de l'économie locale et des activités culturelles de toute la zone sud du pays ».