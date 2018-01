Drame de BOFFA : La collectivité Lébou condamne et appelle les acteurs à la consolidation de la paix

Unité nationale après le drame de Boffa. Les réactions se succèdent pour condamner cet acte barbare commis contre 13 personnes à Ziguinchor. La collectivité lébou, dans une note signée par Pape Ibrahima DIAGNE, Grand Serigne de Dakar et Chef Supérieur de la Collectivité exprime « sa désolation et sa profonde tristesse ».

« Toute la collectivité lébou s’incline pieusement devant ces dignes jeunes lâchement assassinés, arrachés à notre affection. Et le Grand Serigne prie pour le repos de leur âme. Au nom de la Collectivité, le Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne condamne avec la dernière énergie cette barbarie sanglante » lit on sur la note.

Par ailleurs, le Grand Serigne interpelle l’Etat, les acteurs politiques, les Chefs religieux et coutumiers, la société civile entre autres forces vives de la nation à s’impliquer davantage pour la consolidation de la paix en Casamance et à s’atteler résolument au développement de cette belle région du Sud.