Drame à Khossanto: l’éboulement d’une mine fait un mort , le ministère des Mines et de la géologie au banc des accusés!

Encore une défaillance de l’administration centrale qui finit par causer une mort d’hommes. Les populations de la commune de khossanto sont sous le choc. En effet, l’éboulement de la mine de gora , commune de Khossanto, a enseveli et causé la mort du jeune K. Touré de Diakhaling. Le drame s’est produit ce jeudi 28 décembre 2023 .



La mine dont la fermeture est en suspens au niveau du ministère des mines avait déjà causé mort d’homme. Il faut rappeler que la mine est sous la responsabilité pleine et entière du ministère des mines , car la SGO a déjà eu le quitus après s’être acquittée de ses droits , taxes et frais de fermeture auprès du ministère depuis un peu plus d’un an. Il appartient donc au ministère de fermer la mine et de satisfaire les doléances locales. Placée sous protection de la gendarmerie, c’est une véritable mafia qui s’est organisée pour exploiter cette mine abandonnée.