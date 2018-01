Drame à Kédougou : Un camion transportant du sable monte sur un conducteur de moto qui rendra l’âme peu après

C’est la tristesse et la consternation à Kédougou. En effet un motocycliste du nom de Maciré Danfakha a été mortellement heurté par un camion transportant du sable. Les faits se sont produits aux environs de 14h30 précisément au quartier Dandé Mayo sur l'extension de la nationale 7 en allant vers Fongolimbi, une violente collusion s'est produite entre un camion transportant du sable et le motocycliste. Selon les témoins, « le camion avait la priorité de passer au moment où le motocycliste qui roulait à toute allure, a tenté de brûler le stop pour se mettre devant, malheureusement le pire est arrivé. Le camion est entré en collusion avec lui en passant avec une partie de son pneu sur le ventre. » L'homme en question, M. Maciré Danfakha sera admis aux urgences où il est en train d'être opéré pour remettre ses intestins en place. Il est aussi en manque de sang et les populations avaient été même invitées à venir donner de leur sang (O+). Peu de temps après son évacuation Maciré Danfakha a rendu l'âme alors que les équipes des urgences du centre de Santé de Kédougou tentaient le tout pour le sauver. Malheureusement le choc violent et horrible a eu raison de lui. L'équipe médicale n'a pas pu le sauver. Il faut noter que la violence du choc a fait sortir les intestins de par son nombril. Maciré Danfakha, demeurant au quartier Togoro, est parti laissant ainsi une veuve et des orphelins. Cet accident vient encore de confirmer la façon de conduire des motos à Kédougou. « Personne ne donne la priorité, personne ne se donne la peine d'observer les stops encore moins personne ne cherche à comprendre son prochain, nous sommes dans une éternelle course de vitesse et c'est pourquoi les accidents de moto sont très violents. » nous confie un journaliste de la radio ’’DJIKKE FM’’