Dr Macoumba Diouf, responsable politique de l'Apr : " Le département de Kaolack a toujours gagné, mais peut mieux faire... Je salue le choix de Benoît Sambou "

Pour le maire de Latmingué, par ailleurs responsable politique de l'Apr dans le département de Kaolack, la visite à Kaolack de Benoît Sambou, l'émissaire du chef de l'État pour une mission de réconciliation et de remobilisation des troupes est venue à point nommé. " Je me félicite de cette initiative du chef de l'État, chef de notre parti et de notre coalition Bby parce qu'il a compris comme l'ensemble des militants que 2019, c'est demain. Donc, on sort d'une élection et à chaque fois qu'on sort d'une élection, il y a souvent des choses à corriger et justement avant d'engager d'autres échéances telles que les présidentielles, on doit féliciter d'abord ceux qui ont fait le travail, les encourager et les remobiliser. Et ça, je l'ai beaucoup aimé, j'ai aimé aussi le moment où c'est intervenu, au mois de janvier presque jour pour jour pas moins d'un an avant les élections. Et la deuxième chose que je salue, c'est le choix de l'homme, Mr Benoît Sambou. Alors, on peut être pratiquement unanime pour reconnaître sa loyauté vis-à-vis du président de la République, son engagement pour l'Alliance pour la République (Apr) et sa dimension politique", explique l'édile de Latmingué.



Abordant les préparatifs des présidentielles de 2019 et le rôle que le département de Kaolack devra jouer, le directeur de l'horticulture, poursuit. " Le département de Kaolack n'est pas facile. Les gens disent, on a toujours gagné, mais s'il fallait noter, je pense qu'on va dire, peut mieux faire. Et pour mieux faire, on a besoin de nous remobiliser et justement c'est le message que Benoît Sambou a amené. "

Enfin, le Dr Macoumba Diouf a regretté l'absence de certains leaders lors de la rencontre. Non sans revenir sur la question d'agenda, mentionnée par l'émissaire. D'autres étaient partis représenter ailleurs le patron de l'Apr, notamment la PCA du Fonsis, Me Nafissatou Diop Cissé, pour ne citer qu'elle.