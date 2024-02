Dr El Hadji Ibrahima MBOW, Bunt Bi : « Espérons que le Président Macky Sall entende raison et s'incline devant la force de la Constitution du Sénégal »

Le président du parti Bunt Bi s’est prononcé sur la décision du conseil constitutionnel qui casse le décret qui a abrogé celui qui a convoqué le corps électoral. « Les Sages du Conseil constitutionnel viennent de restaurer la démocratie sénégalaise. Merci à toutes les forces vives de la nation qui se sont mobilisées. Hommage aux innocents tombés sous la répression. Espérons que le Président Macky Sall entende raison et s'incline devant la force de la Constitution de la République du Sénégal » fait savoir Le Président de l’Union Citoyenne Bunt-Bi



Cependant, Dr El Hadji Ibrahima MBOW a demandé à la direction générale des élections de poursuivre le processus électoral. « Mobilisation citoyenne générale pour des élections libres et transparentes ! Que la Direction Générale des Élections reprenne le processus initialement bien lancé avant le coup de théâtre de mauvais goût du futur ex Président ! » invite le partisan de la coalition Diomaye président.