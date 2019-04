Double meurtre de Médinatoul Salam : Les parties civiles réclament 3 milliards à Cheikh Béthio Thioune et Cie

Journée accablante pour Cheikh Béthio Thioune et Cie dont le procès pour meurtre s'est poursuivi ce lundi devant la Chambre criminelle du TGI de Mbour. Les parties civiles ont réclamé à Cheikh Béthio Thioune et Cie, 3 milliards de FCfa en guise de dommages et intérêts. Et c’est Me Khassimou Touré qui a formulé la demande, au cours de sa plaidoirie ce lundi.



« Nous ne sommes pas là pour battre monnaie. Ce n’est pas un montant fantaisiste. Nous réclamons un milliard 500 millions pour chaque partie civile, donc 3 milliards de francs CFA », a demandé l’avocat. Aux yeux du représentant des victimes directes ou indirectes du double meurtre de Médinatoul Salam, il y a suffisamment d’éléments à charge contre les accusés.



Le conseil, ténor du barreau, aurait dit-il, des regrets si le juge ne prenait pas en compte la souffrance des familles des victimes. Pour lui, le magistrat Thierno Niang n'aura d'autre choix que d'admettre que « les accusés sont, chacun en ce qui le concerne, coupables des faits qui leur sont reprochés ».