Dissolution de PASTEF: “Il faut féliciter le Président Macky Sall, les FDS, et la justice sénégalaise” (Mohamed M. DIAGNE, SR)

Dans une de ses communications, le citoyen président de synergie Républicaine, Mohamed Moustapha Diagne avait indiqué que “l’emprisonnement de Sonko et la dissolution du parti PASTEF étaient inévitables.” Selon lui, “ce parti et son leader ont confondu gouvernement et Etat, Chef de l’Etat et Macky Sall, partisans et peuple, faiblesse et tolérance , justice et administration, politique et syndicalisme estudiantin, démocratie et anarchie. Ousmane Sonko et PASTEF n’ont pas compris que faire de bons résultats à des élections ne peut nullement signifier être majoritaire dans le pays et s’arroger le droit de saper les fondamentaux de la République. PASTEF a tenté de saborder nos institutions politiques et de désacraliser nos institutions religieuses.” a dit M. DIAGNE. Dans ce qu’il appelle Projet, Mohamed DIAGNE estime qu’”au-delà des limites de PASTEF, rien n’est sérieux, rien n’est important, rien n’est sacré. On tente d’instaurer la dictature de la pensée à sens unique Par la violence sous toutes ses formes : insultes, intimidations, menaces, appels à l’insurrection et à la défiance vis-à-vis de l’Etat par le canal des réseaux sociaux .” a ajouté M. DIAGNE. Ce dernier note également “des agressions physiques, saccages, destruction biens publics ou privés, sabotages d’infrastructures vitales, terrorisme pendant les manifestations.



Avec FASTEF, c’est l’ère de la crétinisation de la jeunesse et de l’émergence des ratés, des repris de justice, des charlatans, des intellectuels malhonnêtes, des politiciens opportunistes, des activistes paresseux, des marginaux qui se sont emparés de la parole publique.” a-t-il dit.



Selon le citoyen président de synergie républicaine, “Il faut féliciter le Président Macky Sall, les forces de défense et de sécurité, la justice sénégalaise qui ont tout mis en œuvre pour le respect de l’Etat de droit et de l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Cependant l’Etat doit rester vigilant car PASTEF va certainement essayer de renaître sous une nouvelle forme. C’est un parti qui surfe sur l’éthnicisme, l’irrédentisme, le salafisme et l’opportunisme lié à l’exploitation de nos ressources énergétiques et aux multinationales.”



Pour finir M. DIAGNE considère que “l’Etat doit tirer les conséquences de cette situation désastreuse en prenant les mesures adéquates. L’Etat doit procéder à la déconstruction du discours de Sonko à l’endroit des jeunes, au démantèlement total de ce parti, à la neutralisation et et à l’arrestation de tous ceux qui diffusent des messages subversifs dans les réseaux sociaux où qu’ils se trouvent et se résoudre de façon plus efficace à apporter des solutions rapides à la problématique de la formation et de l’emploi des jeunes. Le chômage et le désœuvrement des jeunes restent un terreau fertile pour les populistes et les démagogues.” a-t-il conclu .