Discours fin d’année / Macky Sall président de la République : « Nous sommes sur le chemin de l’émergence »

Dans son dernier message à la Nation, le président de la République promet qu’un bilan exhaustif sera présenté par le gouvernement. Mais d’ores et déjà, il donne les points saillants de ses 12 ans à la tête du Sénégal. « Le taux de croissance qui était au-dessus avant la pandémie de la Covid19 de 6% est projeté à 9.20% avec l’exploitation prochaine des ressources gazières et pétrolières. Notre budget est passé de 2344 milliards en 2012 à 7003 milliards en 2024 » se vante Son Excellence Macky Sall.



« Ce qui nous a permis d’investir dans plusieurs secteurs productifs pour dessiner progressivement le visage du Sénégal émergent. Nous sommes sur le chemin de l’émergence avec la densification de nos infrastructures routières et la modernisation de notre système de transport urbains et interurbain » note le président de la République qui insiste sur la projection du linéaire autoroutière « qui va atteindre 500km à la fin des chantiers Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Tivaoune-Saint Louis ».