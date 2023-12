Discours fin d’année / Macky Sall président de la République : « Il nous faut améliorer les performances de notre système éducatif et l’adapter aux réalités de notre temps »

Sur le plan de l’éducation, le président de la République lors de sa dernière adresse à la nation en tant que président de la République a noté que la science et la technologie dessinent les nouvelles frontières entre les nations, l’éducation et la formation, « qui occupent le premier poste budgétaire de notre pays, restent une priorité élevée des politiques publiques ».







Conscient de l’évolution de la technologie et surtout sur le plan éducatif, il fait savoir que « du primaire au secondaire, nous avons considérablement élargi la carte scolaire, recruté 40 000 enseignants et porté les salaires à un niveau sans précédent. De même, conformément aux conclusions de la Journée nationale du 16 décembre, l’Etat poursuit son soutien à la communauté éducative des daaras dont l’apport multiséculaire à la formation spirituelle de notre peuple est inestimable » fait-il savoir.







Cependant, précise-t-il, « à l’ère des technologies de pointe, dont l’intelligence artificielle constitue la dernière manifestation, il nous faut améliorer les performances de notre système éducatif et l’adapter aux réalités de notre temps. C’est le sens de la création des Lycées d’excellence, des Classes préparatoires aux grandes écoles, des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel et des Centres de formation technique et professionnelle » conclut le président de la République.