Discours à la nation : Les réalisations dans le domaine de l’emploi, l’entreprenariat, l’électrification et l’approvisionnement en eau

Dans son message à la nation, le président de la République, Macky Sall, est revenu sur plusieurs aspects sociaux qu' il a mis en place. Il s’agit pour lui des instruments d’équité territoriale et d’inclusion sociale comme le programme d’urgence de développement communautaire, le programme de modernisation des axes et territoires frontaliers ,le programme de modernisation des villes ,le programme de xeyu ndaw ni, la délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes ,le 3FPT,les domaines agricoles communautaires, la couverture sanitaire universelle et les bourses de sécurité familiale dont

l’allocation est passée de 25000 à 35000 .



S’agissant du programme xeyu ndaw gni, il a été renouvelé trois ans sur un nombre portant à 82000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards de FCFA .



Aussi, le chef de l’Etat a tenu à rappeler la construction et la réhabilitation des lieux de culte et autres activités génératrices de revenus. Par ailleurs, le financement des milliers de jeunes et femmes porteurs de projets ,dont 250 000 attributaires de prêts de la Der/FJ tout en permettant à des millions de bénéficiaires d’accéder à des services sociaux de base y compris la couverture sanitaire ,dont le taux est passé de 20% en 2013 à 53,2%en 2023 .



Des villages comme Thiéyène à Bagaya,passant de Fissel à Saré Liou et de Diallocounda à Wallidiala ont été approvisionnés en eau et électrifiés avec des équipements de structures de santé et l’octroi de matériels pour l’allègement des travaux des femmes. De plus, l’Etat continue de soutenir les ménages et les travailleurs .En dehors de la hausse générale des salaires dans la fonction publique, il soutient les prix des denrées de première nécessité ,du transport, de l’eau et de l'énergie,dont la subvention ,à elle seule ,s’élève cette année à plus

de 600 milliards de F CFA.