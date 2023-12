Discours Nouvel-An: Macky dresse son bilan dans le secteur de la Culture et de l' Artisanat

"Avec le Fonds de Développement des Cultures Urbaines et des Industries Créatives, et le Fonds de Promotion de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle, nous soutenons nos artistes, hommes et femmes de culture.

En outre, je lancerai prochainement le chantier du Mémorial de Gorée", fait savoir le chef de l'Etat, Macky Sall, lors de son discours à la Nation, ce 31 décembre 2023.

Pour ce qui est du secteur de l'Artisanat, Macky revient sur la création de villages artisanaux dans plusieurs régions du pays. "Et en faveur de nos artisans, nous avons créé de nouveaux villages artisanaux à Bambey, Fatick, Kaffrine, Kébémer, Linguère et Tivaouane ; les chantiers de Kédougou, Matam et Vélingara étant en cours de finition", révèle-t-il.

Le président de la République, n'a pas oublié de citer les mécaniciens, qui sont recasés dans des zones de travail plus modernes. "S’y ajoute la Zone d’activités des mécaniciens et professionnels de l’automobile, avec 488 ateliers établis sur 60 hectares.

Nos mécaniciens et autres professionnels de l’automobile y trouvent un cadre de travail moderne et organisé, générant plus de 5000 emplois, qui pourrait être dupliqué dans les autres régions", a soutenu Macky Sall.