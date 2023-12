Discours - Macky Sall sur les émeutes de Juin : "L’État a tenu bon, la justice suit son cours..."

Le chef de l'État, Macky Sall, a entamé son dernier discours de nouvel An en rappelant les émeutes qui ont suivi la condamnation du leader de l'ex Pastef, Ousmane Sonko et dénoncé les faits. Selon, le président Macky Sall, "l'État a tenu bon", mais "la justice suit son cours".

"Cette année, notre pays a connu de graves violences, ayant causé des morts et des blessés, la destruction de biens publics et privés, dont des lieux de culte, des consulats et ambassades, des établissements scolaires et universitaires ; en plus d’une cyber attaque contre des sites stratégiques de l’État et des services vitaux, tels que l’eau et l’électricité, et un attentat mortel au cocktail Molotov contre un bus", a énuméré le chef de l’État.



"Mais l’État a tenu bon, la justice suit son cours et nous gardons le cap dans l’œuvre de construction nationale et de développement économique et social", fait savoir Macky Sall lors de son discours de nouvel An, retransmis en direct sur la chaîne Nationale.