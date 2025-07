Diplomatie / Coopération : « Le Sénégal doit renouer avec une diplomatie audacieuse, proactive… » (CDS)

« Sur la scène internationale, un constat tout aussi préoccupant s’impose concernant le déclin du rayonnement diplomatique de notre pays. Le Sénégal, jadis perçu comme un exemple de stabilité, de maturité institutionnelle et de leadership en Afrique, voit aujourd’hui son influence s’éroder à un rythme alarmant. Notre pays qui fut pendant longtemps une vitrine de la démocratie, un champion de la diplomatie constructive et un acteur écouté dans les cercles internationaux, semble désormais relégué à un rôle secondaire, devenant spectateur de grandes décisions lui qui fut naguère une force respectée de proposition.

Les déconvenues diplomatiques, qui se multiplient, révèlent une perte de cap, une incohérence dans les orientations, et une posture extérieure souvent déconnectée des enjeux réels. L’image du Sénégal, pays naguère salué pour sa constance, son sens du dialogue et son attachement aux principes universels, se brouille dans les chancelleries. Un recul qui ne peut être réduit à une simple défaillance conjoncturelle parce que traduisant une crise profonde de la vision et de l’ambition diplomatique de notre pays.

De sorte qu’il devient impératif, dans un contexte international en pleine recomposition, que le Sénégal renoue avec une diplomatie audacieuse, proactive, fondée sur une doctrine claire, une parole crédible et des actions cohérentes. Nous devons nous le dire dans le monde tel qu’il va, le respect se mérite, se cultive et se défend par l’intelligence stratégique et la constance dans les principes ».