Diourbel : L'émigré Modou Khabane Diop poursuivi pour escroquerie portant sur 37,5 millions Cfa

C'est le 18 septembre prochain que le tribunal des flagrants délits de Diourbel statuera dans l'affaire opposant le ministère public et Abdou Aziz Dieng à Modou Khabane Diop, poursuivi pour escroquerie au voyage portant sur la bagatelle de 37,5 millions Cfa.







Dans cette affaire, la partie civile Abdou Aziz Dieng a porté plainte contre Modou Khabane Diop, un émigré vivant en Italie depuis 21 ans pour escroquerie. Dans ses déclarations, Abdou Aziz Dieng dit avoir remis plus de 37,5 millions Cfa au prévenu qui lui aurait déclaré avoir des affinités avec un préfet italien qui signerait des contrats de travail.







Ce qu'a réfuté Modou Khabane Diop qui a juré n'avoir reçu que 19,5 millions Cfa. Aussi, il a expliqué que c'est Pape Dieng le grand frère de Abdou Aziz Dieng qui l'a mis en contact avec ce dernier et qu'il n'a jamais eu l'intention d'escroquer Abdou Aziz Dieng.







Séance tenante, ses avocats Maîtres Assane Dioma Ndiaye et Serigne Diongue ont remis une avance de 5 millions Cfa à la partie civile non sans plaider la relaxe pure et simple pour Modou Khabane Diop pour le chef d'escroquerie.







Le procureur Farba Niowi Ngom, soulignant la gravité des faits imputables à Modou Khabane Diop, a requis contre ce dernier une peine d'un an dont six mois ferme. Quant à Abdou Aziz Dieng, il a réclamé 50 millions Cfa pour toutes causes et préjudices confondus.







Le verdict sera rendu le 18 septembre prochain.

