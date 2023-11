Diffamation de l’administration pénitentiaire: libre après 11 mois de détention, l’activiste Diop Taïf sera fixé sur son sort le 22 novembre prochain.

Lamine Bara Diop dit Diop Taif qui avait été arrêté le 7 décembre 2022 a été jugé, ce 8 novembre devant le tribunal correctionnel. L’activiste et membre de l’ex pastef avait été interpellé lors d’un déplacement de l’opposant Ousmane Sonko qui répondait, le jour des faits, à une convocation du juge d’instruction sur l’affaire du viol et menaces de mort qui l’opposait à la masseuse Adji Raby Sarr.



Lamine Bara Diop est poursuivi pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, diffusion de fausses nouvelles, diffamation de l’administration pénitentiaire.



Le prévenu a finalement bénéficié d’une liberté provisoire pour des raisons médicales après l’introduction de la requête de demande de liberté provisoire par ses avocats. Le parquet ne s’y est pas opposé. Cependant Lamine Bara Diop sera fixé sur son sort le 22 novembre prochain.



Devant la barre, l’activiste a nié les faits qui lui sont reprochés et explique avoir été interpellé pour un live qu’il faisant au moment de son arrestation.



« Je faisais un live aux abords de la prison de Rebeuss. Sur le live j’annonçais l’arrivée imminente du président Ousmane Sonko au tribunal. C’est tout ce que j’ai fait», a soutenu le mis en cause qui réfute avoir tenu dans son live des propos portant atteinte à l’administration pénitentiaire.



La défense a fondé sa plaidoirie sur une arrestation arbitraire sans fondement en considérant que son client Diop Taif est blanc comme neige.



« Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté. Lui même ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Quelqu’un qui croupit en prison pendant presque 1 an depuis décembre 2022, c’est grave. Aujourd’hui, au Sénégal, on joue avec la liberté des gens. Son seul tort c’est d’avoir accompagné son leader. », a expliqué un des conseils en l’occurrence Me Ndiack Ba.



Pour Me Abdoulaye Tall, le prévenu n’a pas commis aucune infraction au contraire il n’a fait qu’appeler les populations à rester pacifique dans son direct.



« M. le président nous vous demandons de limiter les dégâts. Comment dans un pays normal une personne qui invite les populations à rester pacifique puisse se retrouver en prison. On lui a causé un tort. Rendez lui justice en le renvoyant des fins de la poursuite. », a dit Me Abdoulaye Tall. Me Babacar Ndiaye du pool d’avocat de poursuivre en dédouanant le militant de l’Ex pastef.



« Quelqu’un qui filme un convoi qui a pris départ à la Cité keur Gorgui, c’est naturel que si le convoi passe devant la maison d’arrêt de Rebeuss que les images de la prison apparaissent mais la prison n’était pas l’objet de la vidéo. On lui prête de tenir des propos désobligeants en l’endroit de l’administration pénitentiaire, une institution que nous respectons tous, même si les propos prêtés sont avérés, il n’a pas posé d’actes et de manoeuvres à compromettre la sécurité publique», a soutenu l’avocat en réitérant la demande faite par ses confrères.



Me Moussa Sarr qui a refermé la page des plaidoiries a insisté sur des faits liberticides.



« Nous sommes devant un exemple d’arrestation et de détention arbitraire (…) il n’y a rien d’illégal dans ce que Lamine Bara Diop a fait», a dit la robe noire.



Sur les délits énoncés contre son client, Me Sarr a indiqué ignorer l’acte posé par ce dernier et qui l’incrimine.



« En droit, il n’y a aucun élément factuel qui puisse retenir Lamine Bara Diop en prison. », a-t-il ajouté. Au regard de tous ces éléments, le pool d’avocat a sollicité que Lamine Bara Diop soit renvoyé des fins de la poursuite sans peines ni dépens.