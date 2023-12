Diaspora Award : Deuxième édition sous le thème "Migration & développement"

Ce vendredi 15 décembre, la jeunesse estudiantine sénégalaise était au rendez-vous dans un hôtel de la place pour assister à la deuxième édition de l'événement initié depuis seulement 2019 par le collectif des Cadres de la Diaspora Sénégalaise, Diaspora Awards. Pour cette nouvelle année, cinq panels organisés pour échanger autour de la thématique "Migration & développement."



À la suite de sa première édition datant de l'année 2019, Diaspora Awards est de nouveau de retour plus voué que jamais à mettre sur table des sujets d'actualité touchant particulièrement le peuple sénégalais. Avec cette fois-ci au programme, cinq panels réunissant des personnalités et des citoyens du Sénégal s'exécutant professionnellement à l'extérieur du pays, les panélistes et les intervenants ont profité de cette rencontre pour argumenter sur l'objet proposé à cette dernière rencontre,"Migration & développement."



En effet, selon le président même du collectif des cadres de la Diaspora, Mamadou Fall, "C'est le thème qui hante le sommeil de toutes les autorités et de toutes les institutions mondiales".



"C'est pourquoi nous l'avions choisi comme thème en tant qu'association à but non lucratif qui luttons contre tout ce qui est immigration irrégulière et qui prône tout ce qui est migration régulière", nous confie monsieur Fall.



Ciblant spécifiquement les jeunes pour parler de cette problématique, en raison de leur vulnérabilité et devenant même parfois acteur de cette pratique, la coalition a convoquée la présence de quelques étudiants venant d'écoles de formation afin de les sensibiliser sur les dangers qui s'y abritent.