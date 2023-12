Diamniadio/Développement Industriel : Macky Sall va inaugurer ce jour, la Phase 2 de la P2ID

Le président de la République, Macky Sall, va inaugurer ce mardi 05 Décembre 2023, la phase 2 de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio (P2ID).



La phase 2, qui s’étend sur 40 hectares, a été réalisée avec le soutien d’Eximbank China de la République Populaire de Chine, pour un montant de 60 milliards de francs CFA.



Elle comprend trois hangars de type A de 7900 m2, six hangars de type B de 5000 m2 et huit hangars de type C de 2500 m2. Il s’y ajoute un immeuble d’habitation d’une capacité de 1000 personnes pour accueillir les travailleurs de la plateforme et des entreprises riveraines.



Pour rappel, la 1ère phase avait été Inauguré le 22 novembre 2018. Et depuis cette date le P2id n’a cessé de se développer en termes de consistance des investisseurs et des emplois salariés et ce sont 80 milliards de francs Cfa d’investissements qui ont été captés.



En effet, deux nouvelles sociétés, Business Link group, s’activant dans le raffinement de l’or, et Sodipharm, acteur dans la distribution de produits pharmaceutiques, dernièrement installées, sont venues porter le total au P2id à une dizaine d’entreprises évoluant dans divers secteurs. Le P2id se veut un espace d’accueil de manufactures non polluantes à haute intensité de main-d’œuvre destinées à l’exportation ou à l’import de substitution par les filières.



Pour s’implanter dans le parc, il faut un capital de 500 millions de francs Cfa, correspondant environ à 1 million d’euros et consacrer 50% de la production à l’exportation, avait tenu à rappeler, lors d’une visite du Mouvement des entreprises de France (Medef), Momar Ba, directeur général de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi). La phase 1 a été bouclée pour un montant de 25 milliards de francs Cfa, financée sur fonds propres par le gouvernement du Sénégal. Cette phase comprend trois hangars de type A de 7 920 m2, un second hangar de type B de 3 600 m2, ainsi qu’un bâtiment administratif de 300 m2. La phase 2 qui sera lancée aujourd’hui installera définitivement le Sénégal dans le camp des pays industrialisés...