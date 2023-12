Dialambéré (Kolda) : La commune sensibilise les populations sur les dangers liés aux feux de brousse, à la désertification…appelle à voter Amadou Ba et Bby à la présidentielle…

La commune de Dialambéré a sensibilisé ses populations sur les dangers liés aux feux de brousse, à la désertification, à l’équité sociale et territoriale. Dans la foulée, le maire Mamadou Salif Sow a appelé les populations à porter le candidat du Bby, Amadou Ba, au palais présidentiel au soir du scrutin. Mais également, c’est une occasion qui a été saisie par l’élu local de lister les réalisations du président de la République dans sa commune comme le désenclavement interne, l’électrification rurale, la construction de forage pour l’eau potable, la santé, la bourse de sécurité familiale entre autres. Voilà autant de raisons qui font que les populations doivent voter massivement pour le candidat du Bby a la présidentielle de février 2024.



À cela, il faut ajouter la construction en cours du complexe d’un milliard pour le stockage de produits agricoles et de chambres froides offert par le président de la République et financé par la DER. Ainsi, ce hangar va nous permettre de lutter contre les feux de brousse, les gâchis faits par les animaux en divagation et les facteurs de l'érosion pour une résilience socio-économique. Récemment les villages de Saré Yéro Dobel et Kodienguina ont fait les frais de la furie des flammes qui ont emporté des récoltes, calciné le bétail et des habitations faute de magasin de stockage.





À en croire Tacko Sabaly, présidente des femmes, « nous voyons que notre maire tient beaucoup au développement de notre commune. Aujourd'hui, avec ce hangar, nos craintes sur les pertes de récoltes liées aux feux de brousse sont dissipées avec la construction de ce complexe de stockage faisant entrevoir la réalité de l'autonomisation des femmes dans le monde rural. C’est pourquoi, j’invite les femmes à s’engager aux côtés de Macky Sall et de porter Amadou Ba au palais en février 2024. »



Au rang des réalisations, il y a la construction de deux daara modernes pour garçons et filles (Nghocky) dont celui des garçons de Médina Koundie offert par l'institut Souleymanie est en finition pour un investissement de deux milliards de f cfa.

Ici l'enseignement coranique sera moderne avec des salles de classe et des restaurants où les apprenants seront en internat sans mendier. Et l’enseignement coranique sera accompagné d’une formation professionnelle qui permettra à l’élève d’avoir un métier et un diplôme en poche. Bientôt, il sera inauguré renseigne le maire. Dans le cadre de la préservation de l’environnement et de la promotion des emplois verts, l’écotourisme est mis en avant avec la construction d’un campement touristique.

À en croire Mamadou Salif Sow, « nous avons confiance en Amadou Ba car il assure et rassure les populations. D’ailleurs, nous sommes de ceux qui ne calomnient pas ou ne discréditent pas le choix du président de la République Macky Sall. » Dans la foulée, il précise : « aujourd'hui, le visage de notre commune a complètement changé grâce à Macky Sall tout en me portant à la tête de la municipalité. Avec cette confiance, nous avons la construction de daara modernes, d'un complexe de stocks céréaliers et de chambres froides, de l'éclairage rural et bientôt le pavage des rues internes. » C’est pourquoi, il soutient : « avec le vote prochain du budget, nous allons recruter 4.000 agents d'Asp. C'est fort de ces constats probants que je souhaite que les populations soutiennent Macky Sall pour élire Amadou Ba en février 2024. Mais également, je remercie fortement le président du CESE Abdoulaye Daouda Diallo qui ne ménage aucun effort à m’accompagner dans mes missions… »



Le Coran a été lu et des prières formulées pour des élections apaisées au Sénégal et pour la victoire du candidat Amadou Ba au premier tour en février prochain.