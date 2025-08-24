Dette cachée : le député Guy Marius Sagna accuse le FMI d'avoir menti



L'affaire de la "dette cachée" de l'ancien régime continue de faire couler beaucoup d'encre au Sénégal. Le député Guy Marius Sagna a vertement accusé le Fonds Monétaire International (FMI) d'avoir menti et de continuer à mentir au peuple sénégalais pour protéger l'ancien chef de l'État, Macky Sall.



Le FMI accusé de complicité



Dans un message publié sur sa page Facebook, le parlementaire a affirmé que le FMI était au courant de la dette, mais qu'il a « menti et continue de mentir » au peuple pour "ne pas faciliter l'accès au pouvoir aux patriotes et au peuple sénégalais qui voulait le changement".



« Nous refusons de payer la dette de Macky et du FMI »



Le député a conclu sa déclaration par une position ferme : « Le peuple sénégalais ne paiera pas les pots cassés par les mensonges et les manipulations de Macky et du FMI ».



« Dette illégitime ! Dette odieuse ! Nous refusons de payer », a-t-il martelé, affirmant que le peuple sénégalais ne paiera pas une dette qu'il juge non conforme à la loi.