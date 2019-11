Détérioration de bien public : Le maire de la Patte d’Oie annonce une plainte.

Le maire de la Patte D’oie annonce une plainte pour détérioration de bien public.



Dans la nuit du samedi au dimanche, des individus non encore formellement identifiés ont mis le feu dans les aménagements sommaires du parking du stade Lss, réservés aux promoteurs d'auto-école.



Les soupçons vont vers un responsable politique de la cité de Grand Médine, pourfendeur du Maire de la Patte d'Oie qui ressasse mal de faire partie des déguerpis du parking du Stade.



Pour rappel, le parking extérieur du stade LSS pris en tenaille par divers artisans qui y avaient installé leurs échoppes, a fait récemment l'objet d'une opération d'envergure de désencombrement.



Depuis, la Mairie de la Patte d'Oie y a érigé des grillages de délimitation, l'État pour sa part y envoie régulièrement des patrouilles constituées d'agents de sécurité de proximité.



La seule activité qui s'y déroule depuis lors et tolérée par les autorités centrales et municipales est le passage de l'exercice de conduite pour l'obtention du permis.



En plus de la plainte annoncée par le maire de la commune, les animateurs d'auto école promettent de saisir dès ce lundi, la justice...