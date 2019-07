Dernier entraînement avant la finale : Les Lions ont travaillé les phases défensives et la projection vers l’avant

L’équipe du Sénégal s’est entraînée une dernière fois avant de défier l’Algérie ce vendredi en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Une rencontre que les Lions ont préparé dans les moindres détails. Et pas question que des regards indiscrets viennent contrecarrer leurs plans. Le but était simple : pouvoir répéter des schémas tactiques qui ont été visionnés en séance vidéo.







A 24 heures de la finale contre l'Algérie, les Lions se sont entraînés à huis clos au terrain annexe du stade du 30 juin. Le sélectionneur Aliou Cissé n’a décidé d’ouvrir la séance d’entraînement qu’à 15 minutes afin de permettre aux photographes et cameraman de prendre quelques images, à 24 heures de ce rendez-vous historique.







Loin des regards, le staff a travaillé les phases défensives et la projection vers l’avant. Apparus trop détendus, les 22 Lions présents, ont affiché une confiance à faire peur à l’adversaire. Notamment l’explosivité des joueurs à vocation offensive, notamment Sadio Mané, Mbaye Niang et Ismaïla Sarr. Sous ce registre, les Lions ont aussi de sérieux atouts à faire valoir.



Le coach des Lions devrait reconduire face à l’Algérie le onze victorieux de la Tunisie, en réintégrant Ismaïla Sarr, sur le flanc droit de l’attaque, à la place de Krépin Diatta.