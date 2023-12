Dépôt des candidatures : Une permanence assurée du samedi 23 au lundi 25 décembre de 8h à 17h (Conseil constitutionnel)

Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des candidats, des mandataires de partis politiques, des coalitions de partis politiques, d'entités regroupant des personnes indépendantes et des candidats indépendants et de leurs représentants, qu'une permanence sera assurée à son greffe les 23, 24 et 25 décembre 2023, de 8h à 17h. Cette prolongation est faite compte tenu du délai des dépôts des dossiers de déclaration de candidature fixé le 26 décembre 2023 à minuit.