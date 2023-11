Département de Nioro: Les partisans de Souleymane Ndiaye de la S2D répondent à leurs détracteurs et donnent les détails de la collecte de plus de 100.000 parrains

Les partisans du secrétaire général Souleymane Ndiaye de la synergie pour un Développement Durable( S2D) ont fait face à la presse ce mardi à Wack Ngouna( département de Nioro) pour apporter la réplique aux détracteurs de leur mentor



" La S2D est un parti légalement constitué, et bien représenté dans les 46 départements, 14 régions et 557 communes. Les parrainages dont il est question aujourd'hui, ne proviennent pas d'un seul département ou d'une seule région. Tous les responsables départementaux, régionaux et communaux se sont bien organisés en faisant leur travail correctement et à chaque fois, le secrétaire général sortait un communiqué aux yeux de tous les sénégalais à l’attention de tous les responsables pour le dépôt des parrainages collectés au siège du parti, chose qui est transparente, qu’on ne faisait pas à la cachette", a informé Moustapha Junior Thiam, le coordinateur départmental de la S2D à Nioro du rip.



Face à la presse, M. Thiam d'enfoncer le clou. " Il est aberrant de voir quelqu’un argumenter comme si les parrainages provenaient uniquement du département de Goudomp. Pour rappel, la région de Dakar a récolté le plus grand nombre de parrainages soit 34.960 parrains, suivi de la région de Sédhiou avec 20.820 parrains, de la région de ziguinchor avec 11.740 parrains, de la région de Kaolack là où la coordination a été pilotée par moi même, on travaillait en parfaite synergie avec tous les responsables de sections départementales et communales. C’est ce qui nous permet de récolter 10.750 parrains. Le parti a également collecté 10250 parrains dans la région de Diourbel, 10180 parrains dans la région de Thies, 4270 parrains dans la région de Saint- Louis, 3190 parrains dans la région de Fatick, 2140 parrains dans la région de Kolda, 1600 parrains dans la région de Tambacounda, 1450 parrains dans la région de kaffrine, 520 parrains dans la région de de Louga, 260 parrains dans la région de Matam et 90 parrains dans la région de Kédougou. Ces chiffres montrent à suffisance le travail sérieux que les responsables ont fait preuve sur le terrain. Et, la transparence dans l’enregistrement des chiffres prouvent pertinemment l’honnêteté et la rigueur de notre travail car même le plus petit nombre de parrains collecté dans la région de Kédougou a été bien mentionné : 90 parrains", a-t-il signalé.



Avant de préciser " Souleymane Ndiaye a démontré son influence à l’échelle nationale, et le nombre de parrainages qu’il a ressemblé en est une illustration tangible. Les enjeux vont au-delà des 100 000 parrains, nous visons désormais 150 000 parrains. Notre camarade secrétaire général nous appelle à poursuivre le travail pour l’élection de notre candidat dès le premier tour, et que la contribution de la S2D soit appréciable. Tous ceux qui essayent de discréditer le travail des militants de la S2D ne méritent pas notre respect. Nous réaffirmons notre engagement derrière le camarade secrétaire général pour accompagner loyalement le président de la République. La S2D demeure une force nationale, construite dans le temps avec des acteurs sincères et engagés envers Monsieur, Souleymane Ndiaye!", ont-ils conclu.