Département de Linguère: Le préfet bloque le cortège de Malick Gackou et brandit l’interdiction de tout rassemblement dans le Djolof

« En raison des risques de troubles à l'ordre public, les manifestations, rassemblements, attroupements et cortèges sur la voie publique sont interdits sur toute l'étendue du territoire du Département de Linguère à compter du vendredi 15 au mardi 19 septembre 2023 »! Telle est l’économie de l’arrêté du préfet du département de Linguère signifié à Malick Gackou et son cortège qui ont entamé depuis hier une tournée dénommée « Yoonu Pass Pass ». Le préfet de Linguère invite le commandant de la gendarmerie et le commissaire de Linguère viennent de prendre en charge l’exécution de ce présent arrêté.



Pour rappel, le président du Grand Parti et sa coalition « Gackou2024 » ont été bloqués hier par la gendarmerie à hauteur de Ndande dans le département de Kébémer avant de reprendre la suite de la tournée qui bouclera sa première phase le 25 septembre prochain.