Démocratie et droits de l’homme : la sous-secrétaire d'État américaine, Mme Urza Zeya, reçue par le Président Macky Sall.

Après son passage en Gambie voisine, Mme Uzra Zeya, sous- secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme dans l'administration du président Joe Biden, est arrivée au Sénégal pour une visite de travail. L’autorité américaine a été reçue par le Chef de l’État, ce 14 mars, au palais présidentiel. Dans des post sur Twitter, les deux personnalités ont témoigné de la collaboration entre les nations sénégalaise et américaine.

« J’ai reçu ce jour, Mme Urza Zeya sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme. Nous avons échangé sur le partenariat sénégalo-américain dans tous ses domaines: partenariat solide et confiant. », a écrit le président Macky Sall.

Pour sa part, Mme Urza Zeya a souligné le caractère hautement symbolique des discussions.

« Ravi de rencontrer le président Macky Sall à Dakar pour discuter des priorités communes sur la démocratie, les droits de l’homme, la sécurité et le système des Nations Unies. La tradition démocratique dynamique du Sénégal et ses efforts pour promouvoir la paix et la prospérité constituent le fondement du partenariat américano-sénégalais florissant. », a posté sur sa page Twitter Mme Zeya. Après son entrevue avec le Chef de l’État, la sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme s’est rendue à l’école de police en compagnie du ministre Diome, où elle a pris part à une cérémonie pour commémorer la pose de la première pierre d’un projet de modernisation financé par les États-Unis.

« Heureuse d’inaugurer avec le ministre de l’intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome, la modernisation pour 6,2 millions de dollars de l’école nationale de police du Sénégal. Merci pour le partenariat continu visant à promouvoir et institutionnaliser la sécurité des citoyens, l’état de droit et le respect des principes des droits de l’homme dans l’application des lois. », a écrit l’autorité.

À en croire le département d’État des États-Unis, la sous-secrétaire Zeya rencontrera lors de son passage au Sénégal de hauts responsables du gouvernement sénégalais pour discuter de la sécurité régionale, ainsi que des questions mondiales de droits humains, de la migration et de la démocratie en Afrique de l’Ouest. Elle prononcera une allocution sur le leadership des femmes et des filles dans la construction d’un avenir numérique inclusif lors d’un événement organisé par ONU Femmes Sénégal.