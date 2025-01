Déficit de tables bancs et de salles de classe : Le lycée de Thiénaba réceptionne un lot de 200 tables bancs

Le lycée de Thiénaba vient de bénéficier d'un lot de 200 tables bancs offerts par le ministère de l'éducation nationale par le biais d'une collaboratrice du ministre Adji Mame Diop madame Ndiaye, en collaboration avec un membre du conseil de gestion, Mansour Dièye. Cet appui fait suite au courrier que l'administration dudit lycée avait adressé au ministre portant sur les problèmes immédiats de l'établissement. Selon le proviseur du lycée de Thiénaba, Aline Seck, ce don est venu à point nommé d'autant plus que son établissement fait face à un déficit de salles de classe. "Nous sommes dans une structure qui compte 20 salles physiques et du point de vue groupes ils sont 30. Et les 30 on est obligés de les réduire en 28 groupes pédagogiques pour dire que la série L1 est souvent associée à une première L2. On a 28 groupes pédagogiques à loger dans 20 salles, vous imaginez le déficit en terme de salles de classe. C'est la raison pour laquelle toutes les classes du niveau de la 5ème et toutes les secondes L, sont constituées de classes tournantes[...]. On profite des heures d'EPS pour loger ces classes nomades", a-t-il déclaré.