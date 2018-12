Découvrez la Bande Annonce du Film Documentaire Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji: Voyage dans l’univers d’un Intellectuel engagé. L'histoire jamais racontée de son voyage à Ziguinchor (Un Film de Serigne Cheikh Oumar Sy Djamil)

Décembre 2006. La zone sud du Sénégal, en dépit des vives tensions qui la secouent depuis trois décennies, reçut la visite de Serigne Mansour Sy Khalife Général des Tidianes. Ce petit-fils de Elhadji Malick Sy (RTA) durant son séjour d’une dizaine de jours en Casamance, initia des pourparlers entre la communauté joola et la communauté socé pour l’ouverture à la prière de la mosquée de la paix sise au quartier Niafoulene à Ziguinchor. La question est sensible, les positions sont figées, les autorités sont prudentes. Borom Daradji par la force du savoir, et la puissance de la foi déploya toute son énergie pour mener les négociations. Un véritable challenge ...Ce film va nous faire découvrir plusieurs facettes de la vie de celui qui s’était imposé d’office comme médiateur dans ce différend. Des témoins vont s’exprimer sur les conditions du voyage, notamment les coulisses de cette merveilleuse aventure, jamais racontée. Aussi des hommes de lettres et de sciences vont nous plonger dans l’univers de cet intellectuel engagé, qui a toujours pris sa plume pour défendre la cause de l’Islam.

