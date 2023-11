Décongestion du port de Dakar: La direction générale acte le processus de désencombrement

Une bonne nouvelle qui peut redonner le sourire aux acteurs portuaires, particulièrement ceux qui étaient pendant deux semaines, en grève. Dans une circulaire signée par le directeur général du port Mountaga SY, il est porté à la connaissance des usagers du port de l’effectivité d’un protocole d'accord impliquant le Port Autonome de Dakar et les EMASE, le SACS, DP WORLD, el Collectif (Transporteurs, Transitaires et Commerçants), AGS et TOM SA. « Ce protocole décrit le processus global d'enlèvement des conteneurs et scelle les engagements des acteurs de la chaine logistique » informe la direction générale.







Par ailleurs, « en son article 14, il est prévu la création d'un comité technique dont la composition et les attributions seront définies par note de service du Directeur Général du Port Autonome de Dakar. Les signataires dudit protocole s'engagent à sa bonne mise en œuvre ».



La direction générale invite tous les acteurs portuaires ainsi que les usagers au respect strict des procédures d'enlèvements décrites dans le protocole dont copie est jointe en annexe.



L'Autorité portuaire entend prendre toutes les dispositions pour la bonne application de cette procédure et accompagnera les acteurs dans la mise en œuvre. À noter que la mesure prend effet à compter de sa date de signature.