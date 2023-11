Décision Cour CEDEAO et Cour Suprême : Babacar Bâ invite la partie contestataire à utiliser les voies de recours légales

Le Forum du Justiciable dans une note envoyée et lue à Dakaractu invite les membres de l’opposition, la société civile et les partisans du pouvoir à se conformer aux décisions de justice. Babacar Bâ appelle toutes les parties à la sérénité quelque soit le verdict que donneront la Cour Suprême et la Cour de la CEDEAO sur l’affaire Ousmane Sonko. « Le Forum du justiciable invite les différentes parties à se confirmer aux décisions et d’utiliser le cas échéant les voies de recours légales pour toute contestation et aux citoyens à s’abstenir de tout acte pouvant aboutir à des troubles à l’ordre public » note Babacar Bâ.







Il faut rappeler que les avocats d’Ousmane Sonko ont introduit un recours à la Cour de la CEDEAO pour annuler la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales. Au même moment, l’agent judiciaire de l’Etat a aussi introduit un recours en annulation de la décision de justice donnée par le juge Sabassy du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor. Ce juge avait instruit à la direction générale des élections à réintégrer le maire de Ziguinchor des listes électorales.







La cour de justice de la CEDEAO et la cour suprême du Sénégal statueront ce 17 novembre 2023 sur la réintégration de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales.