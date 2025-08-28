Dakar – Liberté 5 : un trafiquant de MDMA tombe dans les filets de la Brigade des Stups

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar a frappé fort ce 26 août 2025, en procédant à l’arrestation d’un trafiquant présumé de MDMA près du rond-point Liberté 5.



L’homme avait sur lui cinq sachets de drogue synthétique, chacun contenant 5 grammes de MDMA, soigneusement conditionnés pour la revente.



Suite à un renseignement ciblé faisant état d’une livraison imminente, les enquêteurs l’ont intercepté, découvrant en plus un téléphone portable et un portefeuille.



La perquisition dans sa chambre a révélé un véritable petit arsenal de dealer :

• 4 autres sachets de MDMA,

• une balance électronique,

• et 50 000 F CFA en liquide.



Face aux preuves, le mis en cause a reconnu être propriétaire de la drogue. Il est désormais poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic international de MDMA et blanchiment de capitaux.