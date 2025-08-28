Dakar – Liberté 5 : un trafiquant de MDMA tombe dans les filets de la Brigade des Stups

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar a frappé fort ce 26 août 2025, en procédant à l’arrestation d’un trafiquant présumé de MDMA près du rond-point Liberté 5.
L’homme avait sur lui cinq sachets de drogue synthétique, chacun contenant 5 grammes de MDMA, soigneusement conditionnés pour la revente.
Suite à un renseignement ciblé faisant état d’une livraison imminente, les enquêteurs l’ont intercepté, découvrant en plus un téléphone portable et un portefeuille.
La perquisition dans sa chambre a révélé un véritable petit arsenal de dealer :
• 4 autres sachets de MDMA,
• une balance électronique,
• et 50 000 F CFA en liquide.
Face aux preuves, le mis en cause a reconnu être propriétaire de la drogue. Il est désormais poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic international de MDMA et blanchiment de capitaux.
L’homme avait sur lui cinq sachets de drogue synthétique, chacun contenant 5 grammes de MDMA, soigneusement conditionnés pour la revente.
Suite à un renseignement ciblé faisant état d’une livraison imminente, les enquêteurs l’ont intercepté, découvrant en plus un téléphone portable et un portefeuille.
La perquisition dans sa chambre a révélé un véritable petit arsenal de dealer :
• 4 autres sachets de MDMA,
• une balance électronique,
• et 50 000 F CFA en liquide.
Face aux preuves, le mis en cause a reconnu être propriétaire de la drogue. Il est désormais poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic international de MDMA et blanchiment de capitaux.
Autres articles
-
Parcelles Assainies : une femme-mule piégée avec du haschisch et des dollars !
-
Gestion préventive des inondations : Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement prend les devants dans certaines localités
-
Tambacounda : 10 millions FCFA volés à un émigré par un faux détective pour retrouver sa femme fugueuse
-
Projet de loi sur la protection des lanceurs d’alerte : les inquiétudes de PDF
-
GMS: « 18 millions de Sénégalais vont être des lanceurs d’alerte »