Dakar Dem Dikk déploie son parc automobile à Touba : 480 départs provisoires prévus, 270 conducteurs mobilisés, le prix du ticket fixé à 4000 francs…

En prélude du Grand Magal de Touba, la Société Nationale appuie le déploiement des fidèles vers la ville sainte. Cet événement d’envergure nationale, voire internationale et qui mobilise chaque année des millions de fidèles sera une belle occasion pour Assane Mbengue et ses équipes fortement mobilisées, de répondre à la mission de service public de Dakar Dem Dikk.



À quelques jours de la célébration de ce moment religieux, Daouda Diawara, coordonnateur du Transport Urbain de Dakar Dem Dikk revient sur les innovations, les grandes décisions prises pour cette édition afin d’assurer aux usagers, un voyage dans les meilleures conditions.







En tant qu’acteur central du transport public au Sénégal, Dakar Dem Dikk s’implique de manière transversale dans l’organisation du Magal. Après les directives de Assane Mbengue, la haute autorité de cette société nationale, toutes les mesures ont été prises pour transporter le maximum de fidèles, informe Daouda Diawara.







Pour le démarrage du déploiement vers Touba, 4 sites ont été ciblés : il s’agit de Ngalandou Diouf, l’Arène Nationale, Colobane et Yoff. L’heure de départ est fixée de 7h à 15h à partir de ce dimanche. Mais pour le site de Ngalandou Diouf, en raison du match qui aura lieu à ce stade, le déploiement prendra fin le dimanche à 13h, a informé Mr Diawara.







Pour les autres jour, notamment lundi et mardi, le départ est fixé de 6h à 14h. « Les dispositions pour le départ seront encore prises pour le retour, à partir du lendemain de l’événement religieux. 150 autobus sont prévus pour le premier jour, 170 pour le lundi et 160 le dernier jour. Ce qui fait un total de 480 départs provisoires sans compter certains bus qui feront le retour pour transporter d’autres usagers vers Touba », a informé le Coordonnateur Diawara.







Un itinéraire bien défini par un dispositif sécuritaire ficelé avec les forces de l’ordre de même que les collectivités territoriales sous la direction du partenariat et des projets de Dakar Dem Dikk. Cet évènement exige la disponibilité de bus capacitaires qui peuvent contenir un nombre important de client. Mais il ne s’agira pas pour Dakar Dem Dikk, de manière irréfléchie, de procéder à des surcharges : « il y’aura au maximum 35 passagers dans chaque bus », a appris le coordonnateur du Transport Urbain qui précise que le tarif est fixé à 4000 francs CFA, « un prix raisonnable et accessible à tous », a-t-il ajouté. Un dispositif de contrôle des conducteurs pour assurer la sécurité durant l’itinéraire est mise en place. 270 conducteurs sont déployés pour assurer le transport des passagers.

