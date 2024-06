DPG/ Aminata Touré revient à la charge : « Pourquoi l’assemblée nationale est dissolvable le 31 juillet 2024 »

Après avoir été critiquée pour avoir posé le débat sur la dissolution de l’Assemblée nationale le 31 juillet prochain, Aminata Touré précise : « l’élection des députés et l’installation des députés, c’est deux choses différentes. Les députés ont été élus le 31 juillet 2022, ils ont constitué la nouvelle Assemblée nationale dès leur élection ». À en croire l’ancien parlementaire, l’installation de l’Assemblée nationale qui a eu lieu le 12 septembre 2022, n’est que le constat formalisé du résultat de l’élection et l’élection du bureau s’en est suivi le même jour ». C’est fort de ce constat qu’Aminata Touré campe sur sa position en insistant sur la dissolution pertinente et légale de l’Assemblée nationale. « Elle est “dissolvable” dès le 31 juillet 2024 qui consacre l’anniversaire de ses deux années d’existence « .