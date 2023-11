DIOURBEL- Parrainages pour le 117 - Moustapha Guèye, DG du Crous de Bambey, affiche 51 475 au compteur

Moustapha Guèye, est-il définitivement passé devant ses camarades dans « la course » aux parrainages au profit du candidat Amadou Bâ au niveau du département de Diourbel ? Tout porte à le croire au vu du nombre de parrainages qu’il affiche au compteur. En effet, le Dg du Crous de Bambey a présentement récolté, à titre personnel, un total de 5 148 listes pour 51 475 signatures.



Après ses précédents jets, Moustapha Guèye a remis, ce samedi, à Pape Diouf, le délégué régional au parrainage, un nouveau lot de 14 565 signatures. À la cérémonie de réception, il lui sera remis un récépissé de dépôt et des félicitations nourries. Accueilli par une grosse foule, Pape Diouf précisera que pour le 117, « les objectifs fixés dans la région étaient largement atteints grâce au travail remarquable des différents responsables. » Il saluera le travail abattu par le Dg du Crous, par ailleurs coordonnateur de la coalition Benno autour de la candidature de Amadou Bâ qui, dira-t-il, « est sorti du lot au niveau régional ».



Dans sa communication, le DG du Crous de Bambey confiera au délégué régional que ses parrainages ont été obtenus grâce « au travail remarquable de ses responsables présents dans les trois départements de la région que sont : Mbacké, Diourbel et Bambey. » Il ajoutera, à l’intention du délégué régional (dont il dit magnifier le leadership) qu’il ira maintenant auprès des parrains afin de traduire les signatures récoltées en votes en février 2024.



Pape Diouf demandera à Moustapha Guèye, en sa qualité de coordinateur, de travailler davantage dans le sens du renforcement de l’unité afin d’assurer au candidat de la coalition présidentielle une victoire facile en 2024.