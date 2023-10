DIOURBEL- Le maire Malick Fall se dit disposé à faciliter le « Ubi Tey - Jang Tey » et assure la didactique

Le maire de Diourbel a décidé de jouer sa partition dans l’effectivité du concept « Ubi Tey, Jang Tey ». Malick Fall a, en effet, offert au secteur éducatif des fournitures scolaires et autres accessoires d’une valeur de 11, 5 millions de francs. Un nombre de 35 écoles élémentaires sont visées.

Le maire n’aura pas dérogé à son principe de soutenir les daara et les écoles franco-arabes de la commune. Des exemplaires du Saint Coran ( 700 ) leur seront délivrés afin de leur permettre de mener à bien leurs enseignements - apprentissages, en plus d’un important lot de rames de papier. Un geste qu’il perpétue depuis 2014. Une formation en pédagogie et en psychologie est aussi projetée au profit des maires coraniques.

Le choix du moment sera salué par l’inspection de l’enseignement et de la formation qui estime que cela participe au respect des exigences horaires avec un quantum à atteindre pour assurer aux élèves une meilleure prise en charge scolaire.

Toujours dans le cadre des mesures à prendre pour ne pas rater la rentrée des classes, des opérations de désinfection et de désinsectisation des écoles sont prévues par le maire qui annonce, en plus de ce qui précède, que la municipalité de Diourbel s’est aussi engagée à construire 23 murs de clôture pour des écoles.