DIOULACOLON (Kolda) : Le budget s’élève à plus de 397 millions f cfa…

Le budget de la commune de Dioulacolon s’élève à plus de 397 millions de f cfa. Ainsi, il a été voté à l’unanimité par les conseillers municipaux dans une ambiance bon enfant. En ce sens, cette commune a majorité Bby, veut continuer à développer la santé, l’éducation, l’autonomisation des femmes, le désenclavement entre autres axes prioritaires. Pour ce faire, Hamadou Kandé, premier adjoint au maire, estime que la commune s’inscrit dans la continuité pour un développement endogène des populations avec un budget sincère reflétant les réalités sociales des populations.





À en croire Hamadou Kandé, « les grands axes de ce nouveau budget s’inscrivent dans la continuité. Ainsi, nous avons les secteurs de l’éducation, de la santé, de la jeunesse, du sport et de l’autonomisation des femmes. Et nous comptons nous appuyer sur ces leviers pour développer la commune. » Ainsi, il soutient : « nous avons prévu la construction de postes de sante avec le PACASEN, l’érection de marchés dans la zone de Faraba et de Dioulacolon, l’enrôlement des élèves en situation de handicap à la CMU (couverture maladie universelle), entre autres. Mais également, nous comptons finir la gare routière et appuyer les femmes dans leur autonomisation. »



« Nous allons construire deux postes de santé à Hafia et Dar Salam pour un montant de 40 millions f cfa. À ce titre, nous avons prévu aussi de construire cinq murs de clôture pour cinq écoles parmi les activités inscrites dans le PAI… », laisse-t-il entendre.