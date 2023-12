Cyber délinquance, Émigration irrégulière, Délinquance et criminalité… : Le ministère de l’Intérieur fait le point en chiffres

Comme il est de tradition, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a décoré ses agents. C’est ainsi que 90 d'entre eux ont été récompensés pour services rendus à la Nation. Le ministre de l’Intérieur, Me Sidiki Kaba, à cette occasion a fait le bilan des activités menées par ses différents services. Un bilan chiffré que vante l’avocat qui se réjouit de ces performances.



Sapeurs-Pompiers

Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), a reçu courant 2023 : 163 engins d’incendie, 179 véhicules de secours à victime, 57 engins spéciaux, 105 véhicules d’intervention légers, 37 véhicules d’assistance à personnes et 11 véhicules de commandement. Ce qui lui a permis de réussir l’intervention dans 51 774 sorties, assurant la prise en charge de 44. 508 victimes dont 42. 220 sauvées. Ces interventions sont enregistrées dans la fourchette du 01 janvier au 30 novembre. La vie de 30. 993 personnes ont été sauvées dans des cas d’accident.

Malgré l’abondance de la pluie et les conséquences d’inondations présagées, le BNSP a traité 478 sites permettant de libérer 280 établissements scolaires, 569 habitations, 437 axes routiers, 130 établissements recevant du public, installations classées et bâtiments administratifs, 65 quartiers, 28 ateliers divers, 17 lieux de culte et 11 postes de santé.

Cependant contrairement à ce que dit l’opposition sur les interdictions de déclaration de marche ou de manifestations, le ministère de l’Intérieur donne ses chiffres. Elles sont au nombre de 7.752 déclarations de manifestation et réunions publiques enregistrées, 64 déclarées irrecevables, 7. 688 déclarées recevables, 7.478 tenues et 210 interdites, soit un taux d’interdiction de 2,73 %.

Le ministère renseigne qu’au total, le Sénégal compte 340 partis politiques légalement constitués.



Émigration irrégulière

Comme les autres services du ministère, le bureau national des sapeurs pompiers a secouru et assisté 3. 493 migrants. Et la police a déféré devant le parquet 418 personnes sur 14.141 individus interpellés.



Cyber délinquance

La Division spéciale de cyber sécurité a procédé au démantèlement de plusieurs réseaux. Au compte, 2. 734 affaires ont été constatées donnant lieu au déférement de 240 personnes dont 181 Sénégalais. Ainsi, le Centre de Recueil et d’Enregistrement des Données et Informations Policières (CREDIPOLIS), a permis d’enregistrer 6.918 affaires, 9.828 faits et 18.764 personnes.



Délinquance et la criminalité

La police a enregistré 11.929 infractions constatées. Elles sont 7.781 personnes déférées au parquet dont 314 étrangers pour diverses infractions. À cela s'ajoutent 5.548 accidents constatés dont 3.024 matériels, 2.375 corporels et 159 mortels. Au sujet des documents suspects, les agents ont saisi 260.482 afférentes à la conduite des véhicules, 13. 848 véhicules et 37.983 motos mis en fourrière.



S'agissant de la lutte contre le trafic de drogues, 792 personnes ont été interpellées dont 645 sénégalais, 111 étrangers et 36 de nationalités inconnues, occasionnant 489 saisies de drogues (chanvre indien, haschich, cocaïne et crack)…