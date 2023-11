Culture : l’APCS pose le débat sur la critique littéraire

L’Association de la Presse Culturelle du Sénégal (APCS), dans le cadre de ses activités a organisé en collaboration avec le Réseau « Nous aimons lire », ce samedi 11 novembre au Musée des Civilisations Noires, un Panel littéraire de haut niveau sur le thème : « la critique littéraire : pluralité des perspectives et place dans la chaîne du livre ».



Un événement qui a vu la participation d’éminents professeurs, écrivains, des acteurs du secteur du livre, des passionnés et des amoureux de la culture.

Alioune Badara Mané, journaliste culturel et par ailleurs, président de l’Association de la Presse Culturelle du Sénégal, revient sur l’importance de cette activité : « la rencontre d’aujourd’hui avec la mobilisation des acteurs de la chaîne du livre témoigne de l’importance du livre et de la lecture dans les dynamiques sociétales. Le livre et la lecture nous permettent de lire les mutations sociales. » Ainsi, poursuit-il, « réputé être un produit commercial certes, le livre est avant tout un produit culturel… Et pourtant la critique littéraire ce sont des regards croisés, des opinions différenciées, des perceptions nuancées. »

À en croire M. Mané, « c’est ce qui fait le charme de la critique et entraîne des débats autour du livre. Ce qui est intéressant dans la critique, c'est qu'elle incite à la lecture, à découvrir les livres pour prendre connaissance des contenus. Car la lecture nourrit l’esprit. Ce qui fait dire à Nelson Mandela « un peuple qui lit est un peuple qui gagne. »



Sur ce, les journalistes culturels souhaitent avoir plus de critiques littéraires, de notes de lecture pour que le livre, les bibliothèques, les cafés littéraires puissent reprendre leur place importante dans la société.



L’APCS compte ainsi contribuer à la promotion du patrimoine et des industries culturelles et créatives, en accompagnant sans complaisance la création artistique et les actions culturelles.



Des distinctions ont été remises à des acteurs culturels sénégalais dont des artistes et journalistes culturels : Kalidou Kassé, Pape Faye, Sada Kane, Baba Diop, Alassane Cissé, Lamine Ba, Fatima Ba, Gacirah Diagne, Alioune Diop, Aboubacar Demba Cissokho, Fadel Lo...