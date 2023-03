Croissance économique : Abdoulaye Baldé lance le forum « Invest In Senegal » et ouvre la porte aux investisseurs

Le directeur général de l’agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) a initié un forum économique qui verra la participation de plusieurs partenaires venant d’horizons différents. Il faudra multiplier les opportunités d’investissement au Sénégal, les partenaires et échanges B to B en parfaite adéquation avec la feuille de route du plan Sénégal émergent.



L’option du Sénégal est d’être ouvert à tous pour les affaires et de tenir à la valorisation de son patrimoine culturel, riche de sa diversité et de la détermination de son peuple à magnifier le « vivre ensemble ». Toutefois, l’objectif principal du forum est de consolider l’image de marque de notre pays en tant que terre d’investissement à fort impact économique et social. C’est ce que considère le directeur général, Abdoulaye Baldé rappelant la portée de cet événement. « Ce rendez-vous nous permettra davantage de relever le niveau d’attractivité de la destination Sénégal en densifiant la demande touristique liée aux conférences. Il s’agira également d’inscrire à long terme le Forum « Invest in Sénégal », dans l’Agenda international des événements consacrés au développement des marchés locaux et régionaux dans une logique d’intégration et de promotion des opportunités d’investissement et de commerce », a souligné le patron de la promotion des investissements au Sénégal.



Cette biennale qui sera organisé au mois de juillet aura à « attirer le maximum de capitaux et de talents au Sénégal dans le but de renforcer l’élan actuel de croissance de notre pays et de profiter au mieux des avantages de l’intégration économique régionale ainsi que de l’ouverture au Commerce international ».