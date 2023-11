Critiques acerbes contre Amadou Bâ, tournée économique du PR: l’analyse tranchée du chroniqueur, Badara Gadiaga…

Au moment où, dans plusieurs coins et recoins du Sénégal, l’actuel Premier ministre et candidat désigné de la coalition présidentielle Amadou Bâ reçoit des éloges et reconnaissance de la part de plusieurs membres de Benno, d’autres de la même entité se lancent dans une entreprise d’appréciation subjective du comportement du choix de Macky Sall. C’est le cas notamment de l’ancien directeur général de La poste et de Souleymane Jules Diop, vice-président groupe des Ambassadeurs africains à l'Unesco qui se sont exprimés sur le cas du Premier ministre en estimant « qu’il est amorphe et qu’il ne rassure pas ». La position du dernier nommé, en l’occurrence Souleymane Jules Diop attira l’attention du chroniqueur dans l’émission Jakaarlo sur la TFM. Dans une intervention lors de cette tribune hebdomadaire, Badara Gadiaga s’épanche sur la personne de l’ancien ministre : « Il est vrai que c’est une voix audible de la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais il ne faut pas oublier que Souleymane Jules Diop était la personne qui disait à Macky Sall qu’être chef de service était son plus grand rêve. Alors comment est-ce qu’il pourrait prétendre devenir Président » rappelle le chroniqueur disant ne pas être surpris en entendant ce genre de propos comme une analyse subjective. Badara Gadiaga de souligner sur le plateau que « c’est ce même Macky Sall, aujourd’hui, un des plus grands présidents d’Afrique qui a nommé Souleymane Jules Diop ministre ».







C’est dans cette même prise de parole que le chroniqueur fera un crochet sur la tournée économique du président de la République en considérant que « c’est une tournée d’au revoir mais aussi pour transmettre le message aux militants et responsables que c’est Amadou Bâ qui va perpétuer sa vision pour le développement économique du pays ».







En effet, « c’est cette nouvelle configuration que le Président Macky Sall a instauré dans la majorité que les Sénégalais n’ont pas encore adopté » indique Badara Gadiaga qui note dans la même perspective, que « le Premier ministre aura tout entendu et tout vu dans ce cas de figure ». Pour le cas du Président Macky Sall, le chroniqueur dans Jakaarlo estime « qu’il ne peut être éclipsé facilement par son candidat. Il entend bien se mettre aux côtés de son candidat pour battre campagne et soutenir la coalition dont il reste le chef de même que son parti, l’Alliance pour la République (APR) ».







Cheikh S. FALL