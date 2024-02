Crise politique au Sénégal : « Accepter l’amnistie par le dialogue, c’est faire le choix de trahir les intérêts du Sénégal »( Thierno Alassane Sall)

Pour le leader de la République des Valeurs/Rewum Goor, il n'est pas question d'accepter une amnistie. "Accepter l’amnistie par le dialogue, c’est faire le choix de trahir les intérêts du Sénégal. C’est chercher à sauver un régime englué dans le deal et le parjure. Voilà ce que j'écrivais en 2020, aux pages 15 et 16, dans mon livre le protocole de l’Elysée », tel est l’avis du candidat à la présidentielle de 2024, Thierno Alassane Sall.



Pour l'ancien ministre de l'Energie, « Macky Sall et son équipe savent que leurs responsabilités sont documentées. Ils sont hantés par la perspective de devoir répondre de leurs actes, car le peuple ne pardonnera jamais. Leur salut réside dans une loi d’amnistie qui effacerait tous les crimes et délits économiques dans une fenêtre de temps qui couvrirait les affaires les concernant », a-t-il posté.



Et de s’interroger : « Que faire devant un tel diagnostic vital d’une omerta organisée ? Obéir à des convenances qui, en définitive, protègent des personnes qui ont les intérêts supérieurs de la nation ? ».



Dieynaba Agne