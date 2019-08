Crise au sein du PDS : L’Alliance « Suqali Soppi » voit le jour et réfute la légitimité du secrétariat national

Le comité de refondation du Parti Démocratique Sénégalais regroupé autour de l’Alliance ‘’Suqali Soppi’’ est plus que jamais déterminé à mener la lutte pour des alternatives au sein de l’organisation politique. En effet, le remaniement du secrétariat national écartant des responsables légitimes du parti est à la base de la crise qui secoue le parti libéral donnant ainsi naissance à ce nouveau courant au sein du parti, mis sur pied par Oumar Sarr, Me Amadou Sall, Babacar Gaye, Mouhamed Fall Braya, Alinard Ndiaye, Bakhaw Diongue et Cie. L’alliance réfute dès lors la légitimité du nouveau bureau national qui relève que le comité n’est fondé sur aucune base légale. L’objectif, juge la nouvelle Alliance, est de soumettre l’appareil du parti en mettant aux commandes des karimistes issus des mouvements de soutien. Le Pds n’est pas un patrimoine qu’on peut livrer à son fils du jour au lendemain, tonnent les camarades de Oumar Sarr qui entendent mener la lutte pour le triomphe de la démocratie au sein du parti libéral.

L’Alliance a fait face à la presse ce 23 août pour informer de sa démarche basée sur un combat de principe appelant au respect des lois et règlements du Parti démocratique Sénégalais.