Crash d'un avion de la Monusco à Goma : Aucun mort enregistré

Ce jeudi 09 janvier, dans l'après-midi, un avion sud-africain de la mission de l'Organisation des nations unies en République démocratique du Congo (Monusco) qui amorçait un atterrissage à l'aéroport international de Goma, dans le Nord Kivu, s'est écrasé. Il y a plus de peur que de mal.



Les 67 passagers qui étaient à bord de cet appareil et les membres de l'équipage sont sortis sains et saufs, affirme topinfos24.com. Citant une source de la Régie des voies aériennes, le même site indique qu'un problème technique à l'atterrissage serait à l'origine de l'incident. Les passagers qui l'ont échappé belle sont actuellement pris en charge par des psychologues dépêchés sur les lieux.