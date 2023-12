Cour suprême : L’audience sur l’affaire Sonko - Mame Mbaye Niang fixée au 4 janvier 2024

Un autre front judiciaire concernant le leader du parti ex-Pastef va ressurgir en début d’année. En effet, il concerne cette affaire contre le ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang. La Cour suprême vient de fixer la date de l’audience au 4 janvier 2024 à partir de 10h.







Pour rappel, dans cette affaire dite « procès en diffamation », Ousmane Sonko avait été condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ensuite, la Cour d'appel a statué en deuxième ressort et a alourdi la peine en infligeant au maire de Ziguinchor, 6 mois assortis du sursis. Un autre dossier dans lequel, le maire de Ziguinchor risque son éligibilité en perspective de la présidentielle.











Cheikh S. FALL