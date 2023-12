Cour Suprême - Plaidoyer de Me Khoureychi Ba : "La balle n’était pas de l’arme de Barth!"

Pour l'avocat de Barthélémy Dias, "l’exception de légalité est un débat fréquent dans les juridictions. Les textes sont clairs et il faudrait que les cours d’Appel servent de boîte postale et de transmettre les décisions".



"Nous sommes riverains et nous avons assisté aux faits. Nous avons entendu les détonations. Nous avons été là pendant tout le processus de cette affaire de la mairie de Mermoz, il y a douze ans", se remémore l'avocat du Maire de Dakar.



"L’intime conviction est la base de cette affaire et elle ne peut être fondée que sur des faits débattus en audience mais pas les faits antérieurs.

Barth est un citoyen américain et quand les autorités américaines ont appris les faits, ils sont venus dans le cadre de la coopération et on fait une analyse balistique qui a prouvé que la balle n’était pas de l’arme de Barth", explique la robe noire.



En effet, poursuit Me Ba, "un troisième larron a été arrêté mis en examen, mais comme il était proche du camp de la République, il est sorti pour se diriger directement à l’aéroport et sortir du pays. « Les connaisseurs savent, c’est dans le dossier », révèle -t-il.



"La contrariété dans le motif, la preuve n’est pas établie, et dire que Dias est coupable parce qu’on se base sur son intime conviction est tout sauf du droit", se désole Me Khoureychi Ba.