Cour Suprême : Passe d’armes entre les avocats, Me Ousseynou Fall (Sonko) et Me El Hadji Diouf (Etat)

Un incident a été noté au cours de l’audience, entre Me El Hadji Diouf et Me Ousseynou Fall. Ce dernier, avocat du leader du parti Ex Pastef, a demandé à son collègue de ne pas insulter son client (Ousmane Sonko). Me Fall lui demande tout bonnement « de dire le droit ». "Ousmane Sonko a refusé de répondre à la justice à maintes reprises. Il se croyait supérieur et qu'il était au-dessus de tout le monde en s'associant à des criminelles qui attaquent les maisons et les commerces d'honnêtes citoyens. Ousmane Sonko à trop joué avec le feu ", a indiqué Me El Hadji Diouf lors de la plaidoirie, ce qui n’a pas plu aux avocats de Ousmane Sonko.