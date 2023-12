Corniche des Almadies : les mises au point du propriétaire de la parcelle Lot 20 réclamé par le collectif ‘’Ngor Debout’’.

Mouhamadou Mbengue explique en résumé suivre avec une attention particulière le processus en voulant rester respectueux des lois et règlements du pays et considère que El H. Oumar Sèye veut s’appuyer sur un soi-disant statut d’un fils de général de l’armée pour plaider sa cause ce qui, croit la partie adverse, est peine perdue.

Du nouveau dans l’affaire de l’assiette foncière sur la corniche des Almadies, opposant le propriétaire du complexe Surfer Paradise, El H. Oumar Sèye du collectif Ngor Debout et le sieur Mouhamadou Mbengue .Après la sortie médiatique du collectif du village Lébou en début de semaine, la partie adverse a tenu à livrer sa part de vérité avec des documents administratifs à l’appui dont Dakaractu a obtenu copie.En effet, la parcelle recensée dans le Lot 20 d’une superficie de 500 m², est une attribution datant de 2007 en faveur du sieur Mouhamadou Mbengue. Le terrain lui a été décerné par l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade dont l’attestation de possession a été dûment établie par la Direction de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre à la date du 08 février 2011.« Le Directeur de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre soussigné, atteste que la commission de contrôle des opérations domaniales, au cours de sa séance du 26 juillet 2007 (affaire n° 54) a émis un avis favorable à l'attribution au profit de Monsieur Mouhamadou Mbengue, d'une dépendance du domaine maritime située sur le littoral, objet du lot n° 20, d'une superficie de 500 mètres carrés et destinée à accueillir une maison à usage d'habitation. En attendant la fin de la procédure de déclassement, d'immatriculation au nom de l'État et l'approbation du contrat de bail y afférent, la présente attestation est délivrée à cet effet pour servir et valoir ce que de droit. Cette attestation annule et remplace celle n° 2867/MEF/DGID/DEDT du 16 octobre 2008, en raison d'une erreur sur le lot. », peut-on lire sur le document signé par le directeur à l’époque Vincent Max Bidi.Mouhamadou Mbengue a confié à Dakaractu avoir tenté de sécuriser son terrain en 2011, mais l’a suspendu à la suite d’instrumentalisation de jeunes du village de Ngor avec la complicité des responsables de la mairie de l’époque. Pour étayer son argumentaire, il a exhibé une requête adressée à la Senelec en date du 15 juillet 2011 avec pour objet ‘’Déplacement de supports’’.« Monsieur, Nous avons constaté que vous avez installé sur une parcelle qui m'est attribué depuis le 26 Juillet 2007 deux supports pour le transfert d'une ligne électrique vers une auberge nommée cabane du surfeur. Vous voudrez bien bien les déplacer car je compte démarrer incessamment des travaux de construction sur ledit site. Dans l'attente d'une réaction diligente, veuillez croire, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. », lit-on sur le document dont Dakaractu détient une copie.Autre document administratif présenté par le sieur Mouhamadou Mbengue pour attester de la propriété du terrain en question, il s’agit d’un arrêté ministériel d’occupation en date du 14 février 2022 signé par Abdoulaye Daouda Diallo. C’est un document « Autorisant Monsieur Mouhamadou MBENGUE à occuper à titre précaire et révocable, un terrain du domaine public maritime formant le lot n°20, situé Dakar, d'une superficie de 500 m² pour un usage d'habitation. »Renseignant sur la plainte déposée à la DSCOS contre le propriétaire du complexe Cabane du surfeur, en l’occurrence, El H. Oumar Sèye, le sieur Mbengue a motivé sa démarche après à la suite des constatations sur une nouvelle construction qui empiète son terrain.« Je soussigné Mouhamadou Mbengue, (..) vous expose par la présente, une difficulté relative à l'occupation illégale d'un terrain dont je suis propriétaire.En effet, je suis attributaire du lot numéro 20, situé sur la corniche des Almadies depuis 2007 et confirmé récemment par arrêté ministériel numéro 002834 du 14 Février 2022 dont la copie est jointe à la présente. Le terrain est actuellement occupé illégalement par Monsieur Oumar Sèye. En conséquence, je souhaite intenter une action visant à obtenir la condamnation desdits occupants à quitter les lieux », avait écrit le requérant en y joignant toutes les pièces justificatives dont l’arrêté ministériel, l’attestation de prise de possession, l’extrait du plan cadastral et des photos du site.