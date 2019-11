Coordination de la plateforme "AAR LI NU BOKK" : Guy Marius Sagna et Ndèye Fatou Diop Blondin prennent le relais.

La plateforme citoyenne "Aar Li Nu Bokk" a tenu ce samedi son assemblée générale dans le cadre de l'évaluation de ces 6 mois de combat. Elle a en outre décliné les perspectives et les objectifs fixés pour les prochains six mois. Cependant, conformément à l'un de ses principes de fonctionnement, consistant à adopter une coordination tournante de la plateforme, l’assemblée générale a, après avoir félicité les deux co-coordonnateurs sortants, le Dr Cheikh Tidiane Dièye et M. Aliou Sané, désigné Guy Marius Sagna et Madame Ndèye Fatou Diop Blondin comme co-coordonnateurs de la plateforme.



Pour ces deux co-coordonnateurs, la mission est de consolider l'action de la plateforme, de maintenir sa quintessence, mais aussi l'élargissement de la mission en tenant compte bien entendu des propositions et points de vue des membres de la plateforme.