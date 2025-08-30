Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye

Un an après le Sommet de Beijing à travers le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC 2024), une rencontre d’échanges s’est tenue ce vendredi 29 août à Dakar, en présence de l'Ambassadeur de la Chine au Sénégal, son Excellence LI Zhigang pour dresser le bilan de la mise en œuvre des résultats. L’État du Sénégal était représenté par le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, au nom du Premier ministre et du député Ayib Daffé, Secrétaire général du Pastef.



Dans son intervention, le ministre a rappelé que « sous le leadership du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal dispose de tous les atouts pour tirer profit de cette coopération stratégique », soulignant que le FOCAC repose sur un modèle de partenariat sud-sud dynamique, fondé sur l’amitié, le respect mutuel et l’esprit du « gagnant-gagnant ».



Un soutien financier de 360 milliards de Yuans pour l'Afrique sur 3 ans...

Lors du Sommet de Beijing, la Chine avait annoncé un soutien financier de 360 milliards de yuans (environ 51 milliards de dollars) en faveur de l’Afrique pour les trois années à venir. Ce montant comprend entre autres, 210 milliards de yuans de lignes de crédit, 80 milliards d’aides diverses, et 70 milliards d’investissements d’entreprises chinoises en Afrique.



Des axes stratégiques pour le Sénégal

Selon Mabouba Diagne, les secteurs prioritaires de la coopération sino-sénégalaise concernent l’énergie, les mines, le pétrole et le gaz, l’industrie sidérurgique, l’agriculture, l’élevage et les nouvelles technologies. Dans ce cadre, le New Deal technologique annoncé par le gouvernement sénégalais devrait permettre d’accélérer la modernisation du pays.



Le ministre a aussi rappelé les quatre grandes propositions formulées par le Sénégal dans le cadre du FOCAC:



Il s'agit de :



- l'Accélération et la modernisation de l’agriculture afin d’éradiquer la pauvreté et atteindre la souveraineté alimentaire.

